06 мая 2026
последняя новость: 13:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

The Rolling Stones объявили о выходе нового альбома

время публикации: 06 мая 2026 г., 13:01 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 13:04
The Rolling Stones объявили о выходе нового студийного альбома Foreign Tongues – 25-го в дискографии группы и второго после смерти барабанщика Чарли Уоттса.

Релиз запланирован на 10 июля.

Альбом спродюсировал Эндрю Уотт, работавший с группой над альбомом Hackney Diamonds 2023 года, получившим Grammy.

В альбом Foreign Tongues войдут 14 композиций, включая уже выпущенный сингл In the Stars и трек Rough and Twisted.

В записи приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит из The Cure и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers. В одной из песен также использована одна из последних студийных записей Чарли Уоттса.

Презентация альбома прошла в Нью-Йорке, ее вел Конан О'Брайен. На мероприятии присутствовали Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд.

