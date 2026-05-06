Axios: США и Иран близки к согласованию меморандума, который может завершить войну

Axios со ссылкой на двух американских чиновников и еще два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщает, что США и Иран близки к согласованию одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец войне и задать рамки дальнейших переговоров по иранской ядерной программе.

По сведениям автора публикации Барака Равида, Белый дом ожидает ответа Тегерана по нескольким ключевым пунктам в ближайшие 48 часов. Соглашение пока не достигнуто, однако источники Axios утверждают, что стороны сейчас ближе к договоренности, чем когда-либо с начала войны.

Проект документа, по данным Axios, состоит из 14 пунктов. Он предусматривает объявление об окончании войны в регионе и начало 30-дневных переговоров о более детальном соглашении: об открытии Ормузского пролива, ограничении иранской ядерной программы и снятии американских санкций.

Переговоры могут пройти в Исламабаде или Женеве. В течение этого периода ограничения Ирана на судоходство в проливе и американская морская блокада должны постепенно сниматься.

Если переговоры сорвутся, США оставят за собой возможность восстановить блокаду или возобновить военные действия.

Среди обсуждаемых условий – мораторий Ирана на обогащение урана, снятие санкций США и размораживание миллиардов долларов иранских средств за рубежом.

Срок моратория на обогащение урана остается предметом спора: Иран предлагал пять лет, США требовали 20 лет. Сейчас, по словам источников Axios, обсуждается срок не менее 12 лет, а вероятным компромиссом может стать 15-летний мораторий. После его истечения Ирану могут разрешить обогащение урана до низкого уровня – 3,67%.

Кроме того, Иран должен будет обязаться никогда не стремиться к созданию ядерного оружия и не вести работы, связанные с его разработкой.

По данным одного американского чиновника, стороны также обсуждают пункт, по которому Иран обязуется не эксплуатировать подземные ядерные объекты, а также расширенный режим инспекций, включая внезапные проверки инспекторов ООН.

Два источника Axios утверждают, что Тегеран может согласиться на вывоз из страны высокообогащенного урана; один из обсуждаемых вариантов – передача этого материала США.

Axios отмечает, что в Белом доме считают иранское руководство расколотым, а потому не исключают, что даже предварительная договоренность сорвется. При этом американские чиновники утверждают, что решение президента Дональда Трампа приостановить операцию "Проект Свобода" в Ормузском проливе и не допустить срыва хрупкого прекращения огня было принято именно на фоне прогресса в переговорах.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончательный текст соглашения не обязан быть написан "за один день", но дипломатическое решение должно ясно определить темы переговоров и масштаб уступок сторон.

5 мая президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции "Проект Свобода", целью которой было обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Это заявление было сделано вскоре после того, как госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении операции "Эпическая ярость", заявив, что США "достигли целей" военной кампании против Ирана. По словам Трампа, блокада остается в силе, однако "Проект Свобода" будет поставлен на паузу на короткий срок – на фоне продвижения переговоров с представителями Ирана. Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "По просьбе Пакистана и других стран, учитывая огромный военный успех, которого мы добились в ходе кампании против государства Иран, а также тот факт, что достигнут большой прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы договорились, что, хотя блокада останется в полной силе и будет полностью действовать, "Проект Свобода" (движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы увидеть, может ли соглашение быть окончательно согласовано и подписано".

Незадолго до этого Рубио заявил в Белом доме: "Операция "Эпическая ярость" завершена", добавив, что США перешли к "Проекту Свобода", который он назвал оборонительной операцией, направленной на обеспечение судоходства в Ормузском проливе.

Иранские государственные СМИ назвали "американским провалом" решение президента США Дональда Трампа временно приостановить операцию "Проект Свобода" в Ормузском проливе. Как передает агентство ISNA, в Тегеране заявили, что Вашингтон "не смог достичь целей" этой операции, а решение Трампа было принято на фоне "твердых позиций и предупреждений со стороны Ирана". Агентство Tasnim, связанное с "Корпусом стражей исламской революции", опубликовало в соцсети X короткую формулировку: "Трамп отступил".