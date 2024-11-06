x
06 ноября 2024
|
последняя новость: 00:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2024
|
06 ноября 2024
|
последняя новость: 00:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция предприняла слабые попытки очистить шоссе Аялон от демонстрантов

время публикации: 06 ноября 2024 г., 00:14 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 00:14
Полиция предприняла слабые попытки очистить шоссе Аялон от демонстрантов
Avshalom Sassoni/Flash90

В течение трех часов перекрыто демонстрантами шоссе Аялон, являющееся главной транспортной артерией Израиля. Сдержанность правоохранительных органов по отношению к нарушителям порядка, объясняется, скорее всего, отсутствием достаточных сил полиции в Тель-Авиве.

Новостная служба "Кешет-12" передавала, что демонстранты в Тель-Авиве скандировали: "Биби – предатель!" и требовали от него уйти в отставку.

На шоссе Аялон разведены костры. Полиция и пожарные пыталась их тушить, но как только они отходили, демонстранты разводили огонь вновь.

После полуночи телеканал "Кан-11" передал, что полиция задействовала водометы на шоссе Аялон. Но позднее выяснилось, что водометный автомобиль использовался для тушения костров.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

В Иерусалиме происходят столкновения между демонстрантами и полицией
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

По всему Израилю проходят демонстрации, самая многочисленная в Тель-Авиве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

Родственники заложников разошлись во мнении по поводу увольнения Галанта
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

"Гаарец": Нетаниягу взвешивает возможность увольнения глав Генштаба и ШАБАКа