Полиция предприняла слабые попытки очистить шоссе Аялон от демонстрантов

В течение трех часов перекрыто демонстрантами шоссе Аялон, являющееся главной транспортной артерией Израиля. Сдержанность правоохранительных органов по отношению к нарушителям порядка, объясняется, скорее всего, отсутствием достаточных сил полиции в Тель-Авиве.

Новостная служба "Кешет-12" передавала, что демонстранты в Тель-Авиве скандировали: "Биби – предатель!" и требовали от него уйти в отставку.

На шоссе Аялон разведены костры. Полиция и пожарные пыталась их тушить, но как только они отходили, демонстранты разводили огонь вновь.

После полуночи телеканал "Кан-11" передал, что полиция задействовала водометы на шоссе Аялон. Но позднее выяснилось, что водометный автомобиль использовался для тушения костров.