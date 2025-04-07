Возле стадиона "Сами Офер" в Хайфе произошли столкновения между полицией и футбольными фанатами
время публикации: 07 апреля 2025 г., 23:19 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 23:19
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о столкновениях между полицейскими и футбольными фанатами возле стадиона "Сами Офер" в Хайфе.
Хулиганы запускали петарды, бросали камни и различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. Шестеро полицейских получили травмы и были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.
13 футбольных фанатов были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции.
На стадионе "Сами Офер" проходил матч между хайфским "Маккаби" и беэр-шевским "Хапоэлем".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 января 2025