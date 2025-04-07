Возле стадиона "Сами Офер" в Хайфе произошли столкновения между полицией и футбольными фанатами

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о столкновениях между полицейскими и футбольными фанатами возле стадиона "Сами Офер" в Хайфе.

Хулиганы запускали петарды, бросали камни и различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. Шестеро полицейских получили травмы и были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.

13 футбольных фанатов были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции.

На стадионе "Сами Офер" проходил матч между хайфским "Маккаби" и беэр-шевским "Хапоэлем".