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Израиль

Возле стадиона "Сами Офер" в Хайфе произошли столкновения между полицией и футбольными фанатами

Футбол
время публикации: 07 апреля 2025 г., 23:19 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 23:19
Возле стадиона "Сами Офер" в Хайфе произошли столкновения между полицией и футбольными фанатами
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о столкновениях между полицейскими и футбольными фанатами возле стадиона "Сами Офер" в Хайфе.

Хулиганы запускали петарды, бросали камни и различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. Шестеро полицейских получили травмы и были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.

13 футбольных фанатов были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции.

На стадионе "Сами Офер" проходил матч между хайфским "Маккаби" и беэр-шевским "Хапоэлем".

Израиль
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