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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил предприятие по производству оружия в Дир аль-Балахе

время публикации: 07 августа 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 13:12
ЦАХАЛ уничтожил предприятие по производству оружия в Дир эль-Балахе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по предприятию в Дир аль-Балахе, производившему оружие и боеприпасы для ХАМАСа и "Исламского джихада". Атаке предшествовал тщательный сбор информации военной разведкой "Аман", были приняты меры для минимизации риска для гражданского населения.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркиваются, что палестинские террористические организации систематически нарушают международное законодательство, размещая объекты террористической инфраструктуры в густонаселенных районов и используя гражданское население в качестве живого щита.

Бойцы оперативных подразделений 162-ой дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха. В течение последних суток бойцы уничтожали террористическую инфраструктуру, были ликвидированы несколько террористов.

Бойцы 252-ой дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы: уничтожены несколько террористов, в ряде операций поддержку оказали ВВС ЦАХАЛа.

За последние сутки боевые самолеты и беспилотники ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки террористических целей в разных районах сектора Газы, включая здание, из которого велись обстрелы израильских сил, военные здания и террористов.

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