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Израиль

Источник, близкий к делегации ХАМАСа: в Каире начнется еще один раунд переговоров

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 07 декабря 2024 г., 11:56 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 12:04
Источник, близкий к делегации ХАМАСа: в Каире начнется еще один раунд переговоров
AP Photo/Adel Hana

Источник, близкий к делегации ХАМАСа, сообщил агентству AFP, что с большой степенью вероятности на этой неделе в Каире начнется еще один раунд переговоров о сделке по освобождению израильских заложников и прекращению огня в секторе Газы.

Ранее премьер-министр Катара Мухаммада бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что в ситуации с переговорами о прекращении огня в секторе Газы наметился "новый импульс".

Израиль
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