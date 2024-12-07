Источник, близкий к делегации ХАМАСа: в Каире начнется еще один раунд переговоров

Источник, близкий к делегации ХАМАСа, сообщил агентству AFP, что с большой степенью вероятности на этой неделе в Каире начнется еще один раунд переговоров о сделке по освобождению израильских заложников и прекращению огня в секторе Газы.

Ранее премьер-министр Катара Мухаммада бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что в ситуации с переговорами о прекращении огня в секторе Газы наметился "новый импульс".