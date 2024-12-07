Психологический террор: ХАМАС обнародовал видео с заложником Матаном Ценгаукером

Террористическая организация ХАМАС в качестве акта психологического давления опубликовала видео с похищенным в "черную субботу" Матаном Ценгаукером.

Семья Матана дала разрешения на публикацию видео и распространение информации, содержащейся в нем, в израильских СМИ.

На видео Матан говорит: "Мама, я много о тебе слышу. Я знаю, о чем ты говоришь, я понимаю, что ты делаешь, слышу о действиях, которые вы предпринимаете. Я очень рад слышать, что с вами все в порядке. Надеюсь скоро увидеть вас снова".

Мать Матана, Эйнав Ценгаукер, постоянно привлекает внимание к кризису с заложниками, призывая лидеров принять меры и объединяя людей на демонстрациях неделя за неделей.

Как ранее и другие заложники, он обращается к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, обвиняя его правительство в том, что оно ничего не делает для освобождения похищенных. Вполне вероятно, что сказанное на видео было продиктовано террористами ХАМАСа.