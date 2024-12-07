Нетаниягу побеседовал с Эйнав Ценгаукер после публикации ХАМАСом видео с ее сыном
время публикации: 07 декабря 2024 г., 22:08 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 22:14
Представители канцелярии главы правительства сообщили, что в субботу вечером Биньямин Нетаниягу побеседовал с Эйнав Ценгаукер, матерью похищенного 7 октября Матана Ценгаукера. Ранее в субботу было опубликовано видео с Матаном Ценгаукером, в рамках психологической войны предоставленное террористами.
По сообщению канцелярии премьера, Нетаниягу сказал матери заложника, что он понимает, какие невыносимые страдания переживают Матан и другие заложники и их близкие.
Он также проинформировал Эйнав Ценгаукер, что Израиль использует любую возможность для продвижения переговоров, и пообещал действовать всеми способами, чтобы вернуть домой Матана и всех заложников, как живых, так и погибших.
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