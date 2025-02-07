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Израиль

ХАМАС объявил, что 8 февраля будут освобождены 183 палестинских заключенных

Заложники
ХАМАС
ШАБАС
время публикации: 07 февраля 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 20:30
ХАМАС объявил, что 8 февраля будут освобождены 183 палестинских заключенных
Yonatan Sindel/Flash90

Управление по делам заключенных в правительстве ХАМАСа объявило, что в субботу, 9 февраля, в рамках "обмена пленными" будут освобождены 183 палестинских заключенных, из которых 18 отбывают пожизненное заключение, 54 – длительные сроки лишения свободы, а 111, жители сектора Газы, арестованные после 7 октября.

Ранее были разрешены к публикации имена заложников, которые будут освобождены 8 февраля: Эли ШАРАБИ, 56 лет (из Беэри), Ор ЛЕВИ, 34 года (из Гиватаима, похищен с фестиваля "Нова") и Охад БЕН-АМИ, 56 лет (из Беэри).

По данным источников в Газе, место "торжественной" передачи похищенных "Красному Кресту" завтра будет находиться в центре сектора. Однако не исключено, что из-за погодных условий мест будет два. Это будет решено ХАМАСом утром в субботу.

Израиль
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