Лозунги "Верните их домой сейчас" и "Наше сердце в плену в Газе" стали торговыми марками

Израильское патентное бюро зарегистрировало на имя Штаба семей по борьбе за возвращение похищенных и пропавших без вести несколько лозунгов в качестве эксклюзивных торговых марок.

Эксклюзивные права Штаб получил на коммерческое использование лозунгов "Верните их домой сейчас" (на иврите и на английском) и "Наше сердце в плену в Газе" (на иврите).

Регистрация была оформлена в связи с появлением на рынке атрибутики с этими лозунгами, не имеющей отношения к Штабу, и продаваемой исключительно в коммерческих целях.