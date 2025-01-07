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Израиль

Лозунги "Верните их домой сейчас" и "Наше сердце в плену в Газе" стали торговыми марками

Заложники
время публикации: 07 января 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 08:50
Лозунги "Верните их домой сейчас" и "Наше сердце в плену в Газе" стали торговыми марками
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Израильское патентное бюро зарегистрировало на имя Штаба семей по борьбе за возвращение похищенных и пропавших без вести несколько лозунгов в качестве эксклюзивных торговых марок.

Эксклюзивные права Штаб получил на коммерческое использование лозунгов "Верните их домой сейчас" (на иврите и на английском) и "Наше сердце в плену в Газе" (на иврите).

Регистрация была оформлена в связи с появлением на рынке атрибутики с этими лозунгами, не имеющей отношения к Штабу, и продаваемой исключительно в коммерческих целях.

Израиль
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