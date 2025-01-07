Кнессет внес поправки в закон о регистрации населения, чтобы учесть наличие заложников в Газе

На пленарном заседании Кнессета утверждены во втором и третьем чтениях поправки к закону о регистрации населения. Закон поддержали 20 парламентариев, голосовавших против не было, один из депутатов воздержался.

Согласно внесенным поправкам, в отношении заложника, убитого за пределами Израиля, будут действовать те же правила, что и в отношении лиц, умерших в Израиле. Это касается регистрации смерти, выдачи свидетельства о смерти и процедуры уведомления родственников. В свидетельстве о смерти в графе "место смерти" будет указано "Газа".