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Израиль

Кнессет внес поправки в закон о регистрации населения, чтобы учесть наличие заложников в Газе

Кнессет
Заложники
Законы
время публикации: 07 января 2025 г., 21:49 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 21:49
Кнессет внес поправки в закон о регистрации населения, чтобы учесть наличие заложников в Газе
Chaim Goldberg FLASH90

На пленарном заседании Кнессета утверждены во втором и третьем чтениях поправки к закону о регистрации населения. Закон поддержали 20 парламентариев, голосовавших против не было, один из депутатов воздержался.

Согласно внесенным поправкам, в отношении заложника, убитого за пределами Израиля, будут действовать те же правила, что и в отношении лиц, умерших в Израиле. Это касается регистрации смерти, выдачи свидетельства о смерти и процедуры уведомления родственников. В свидетельстве о смерти в графе "место смерти" будет указано "Газа".

Израиль
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