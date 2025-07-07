В Холоне мотоциклист сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

На улице Гистадрут в Холоне мотоциклист сбил женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 65 лет) получила множественные травмы.

Пострадавшая доставлена в больницу "Вольфсон", ее состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.