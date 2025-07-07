В Холоне мотоциклист сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
время публикации: 07 июля 2025 г., 21:19 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 21:19
На улице Гистадрут в Холоне мотоциклист сбил женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 65 лет) получила множественные травмы.
Пострадавшая доставлена в больницу "Вольфсон", ее состояние тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2025