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Израиль

В Холоне мотоциклист сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 07 июля 2025 г., 21:19 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 21:19
В Холоне мотоциклист сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На улице Гистадрут в Холоне мотоциклист сбил женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 65 лет) получила множественные травмы.

Пострадавшая доставлена в больницу "Вольфсон", ее состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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