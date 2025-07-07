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Израиль

Министерство туризма закрыло экстренный штаб помощи эвакуированным

Война "Железные мечи"
Мин.туризма
время публикации: 07 июля 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 09:48
Министерство туризма закрыло экстренный штаб помощи эвакуированным
Michael Giladi/Flash90

Экстренный штаб для помощи эвакуированным, созданный по инициативе министерства туризма вскоре после начала войны "Железные мечи", с сегодняшнего дня закрывается.

Он начал свою работу 18 октября 2023 года, и с начала войны занимался помощью по размещению 125 тысяч эвакуированных по гостиницам. В первые недели штаб работал круглосуточно, в пик эвакуации в гостиницах по всей стране проживали более 90 тысяч человек на условиях полного пансиона, включая проживание, питание, стирку, уборку и обеспечение досуга.

В общей сложности государство заплатило за размещение эвакуированных в гостиницах более семи миллиардов шекелей: это помогло также сохранить тысячи рабочих мест в гостиничной отрасли, пострадавшей от прекращения туристического потока с началом войны.

Израиль
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