Жители Тверии согласились ехать в Иран, чтобы научиться убивать: предъявлены обвинения

Государственная прокуратура подала в окружной суд Нацерета обвинительное заключение против 18-летнего Йони Сегаля и 20-летнего Нехораи Мизрахи, жителей Тверии. Они обвиняются в контакте с иностранным агентом, передаче информации врагу в военное время и попытке помешать ходу следствия.

Согласно обвинительному заключению, в середине мая 2025 года обвиняемые установили контакт с агентами иранской разведки через приложение Telegram. Изначально их собеседники представились как "левые капиталисты". Они попросили обвиняемых написать на бумаге "Биби диктатор" и сжечь этот лист на камеру. За выполнение этого задания они перевели обвиняемым награду в криптовалюте.

После нескольких заданий нарастающей сложности обвиняемых проинструктировали приобрести специальные "оперативные телефоны", скрыть свою личность, после чего начали давать им уже более продвинутые задания, направленные против безопасности государства.

В частности, их просили исследовать и фотографировать торговые центры в Хайфе, Тель-Авиве и Нетании, а также больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Обвиняемые передавали иранским агентам подробную информацию о мерах безопасности, расположении охранных камер, количество охранников, входах в объекты и многое другое.

Затем иранские "кураторы" предложили обвиняемым поехать в Иран, где им проведут курс обучения для убийства высокопоставленного лица в Израиле, за это им пообещали заплатить 200 тысяч шекелей каждому. Мизрахи и Сегаль согласились на это предложение.

Иранские агенты также интересовались покупкой оружия и дронов, и обвиняемые ответили им, что они имеют доступ к оружию и боевым средствам. В обвинительном заключении подчеркивается: оба обвиняемых понимали, что они контактируют с иранской разведкой, однако они продолжали свою деятельность и даже просили дополнительные задания.

Один из обвиняемых удалил переписку с иранскими агентами с целью уничтожения улик.