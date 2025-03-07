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Израиль

Лидеры "Агудат Исраэль" предупредили Нетаниягу, что без закона о призыве не проголосуют за бюджет

Бюджет
Призыв ультраортодоксов
Яадут а-Тора
Биньямин Нетаниягу
Правительство
время публикации: 07 марта 2025 г., 00:25 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 00:53
Лидеры "Агудат Исраэль" предупредили Нетаниягу, что без закона о призыве не проголосуют за бюджет
Chaim Goldberg/Flash90

Лидеры партии "Агудат Исраэль" предупредили главу правительства Биньямина Нетаниягу, что не поддержат проект бюджета на 2025 год, если не будет урегулирован статус учащихся йешив.

Авторы письма напоминают, что пункт об учащихся йешив и закон о призыве был в коалиционном соглашении, подписанном между "Ликудом" и "Яадут а-Тора" в 2022 году. После этого лидерам ультраортодоксальной общины было обещано, что этот вопрос будет решен в 2023 году, но это не было сделано, также не были выполнены в полном объеме финансовые обещания в отношении религиозных учебных заведений и их студентов.

"Теперь, когда мы приближаемся к утверждению бюджета на 2025 год, мы видим, что ситуация не только не улучшилась, но и ухудшилась до критического уровня как с точки зрения законодательной, так и с финансовой. В условиях, когда "Ликуд" полностью игнорирует коалиционное соглашение, мы считаем невозможным продолжение обычной работы до тех пор, пока вопрос не будет урегулирован. Настоящим мы уведомляем, что пока не будет достигнуто соглашение, регулирующее статус йешив, который обеспечит финансирование на 2025 год, пока не будет решен вопрос финансирования учащихся йешив, мы не поддержим ни одну законодательную инициативы коалиции", – говорится в письме.

Меир Паруш и Исраэль Айхлер, являющиеся депутатами Кнессета от "Агудат Исраэль", не поставили свои подписи под этим документом.

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