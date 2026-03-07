ЦАХАЛ: за 48 часов атаковано более 300 целей в Иране и более 170 – в Ливане
ЦАХАЛ продолжал наносить удары одновременно в Иране и Ливане в тнечение всех выходных. Были атакованы объекты инфраструктуры иранского террористического режима в различных районах Ирана, а также инфраструктура террористической организации "Хизбалла" по всему Ливану.
В течение выходных были осуществлены десятки атак в Тегеране и других регионах Ирана.
Среди атакованных целей:
наземные и подземные объекты хранения ракет;
уничтожен подземный бункер Али Хаменеи;.
штаб спецподразделения в провинции Альборз, а также базы сил "Басидж" и сил внутренней безопасности;
уничтожены десятки пусковых установок баллистических ракет, ликвидированы офицеры КСИР;
уничтожено 16 самолетов подразделения "Силы Кудс", перевозивших оружие для "Хизбаллы".
Также осуществлены десятки ударов по целям в Бейруте и других районах Ливана по инфраструктуре "Хизбаллы".
Среди атакованных целей:
штаб, использовавшийся военно-воздушными силами КСИР, и другие штабы различных подразделений "Хизбаллы";
ракетные установки и склады боеприпасов в Южном Ливане;
военные объекты "Хизбаллы" в долине Бекаа;
ликвидированы командиры "Хизбаллы" в Бейруте и один командир ХАМАСа в районе Триполи.