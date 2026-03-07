x
ЦАХАЛ: за 48 часов атаковано более 300 целей в Иране и более 170 – в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 марта 2026 г., 18:26 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 18:53
ЦАХАЛ: за 48 часов атаковано более 300 целей в Иране и более 170 – в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжал наносить удары одновременно в Иране и Ливане в тнечение всех выходных. Были атакованы объекты инфраструктуры иранского террористического режима в различных районах Ирана, а также инфраструктура террористической организации "Хизбалла" по всему Ливану.

В течение выходных были осуществлены десятки атак в Тегеране и других регионах Ирана.

Среди атакованных целей:

наземные и подземные объекты хранения ракет;

уничтожен подземный бункер Али Хаменеи;.

штаб спецподразделения в провинции Альборз, а также базы сил "Басидж" и сил внутренней безопасности;

уничтожены десятки пусковых установок баллистических ракет, ликвидированы офицеры КСИР;

уничтожено 16 самолетов подразделения "Силы Кудс", перевозивших оружие для "Хизбаллы".

Также осуществлены десятки ударов по целям в Бейруте и других районах Ливана по инфраструктуре "Хизбаллы".

Среди атакованных целей:

штаб, использовавшийся военно-воздушными силами КСИР, и другие штабы различных подразделений "Хизбаллы";

ракетные установки и склады боеприпасов в Южном Ливане;

военные объекты "Хизбаллы" в долине Бекаа;

ликвидированы командиры "Хизбаллы" в Бейруте и один командир ХАМАСа в районе Триполи.

