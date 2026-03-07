x
Израиль

ЦАХАЛ атаковал центральный штаб ПВО КСИР в Тегеране

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 марта 2026 г., 17:50 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 18:19
ЦАХАЛ атаковал центральный штаб ПВО КСИР в Тегеране
Пресс-служба ЦАХАЛа

В самом сердце Тегерана ЦАХАЛ атаковал центральный штаб ПВО военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Удар был осуществлен ВВС при содействиии военной разведки (АМАН).

Одной из ключевых целей стал оперативный штаб противовоздушной обороны ВВС КСИР. Это самый важный штаб ПВО в структуре военно-воздушных сил Корпуса.

Помимо самого штаба, были атакованы системы ПВО, командные пункты, склады и т.д..

ВВС также нанесли удар по еще одному объекту, который использовался режимом для производства и запуска баллистических ракет. На его территории находились склады "Силы Кудс".

Израиль
