ЦАХАЛ атаковал центральный штаб ПВО КСИР в Тегеране

В самом сердце Тегерана ЦАХАЛ атаковал центральный штаб ПВО военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Удар был осуществлен ВВС при содействиии военной разведки (АМАН).

Одной из ключевых целей стал оперативный штаб противовоздушной обороны ВВС КСИР. Это самый важный штаб ПВО в структуре военно-воздушных сил Корпуса.

Помимо самого штаба, были атакованы системы ПВО, командные пункты, склады и т.д..

ВВС также нанесли удар по еще одному объекту, который использовался режимом для производства и запуска баллистических ракет. На его территории находились склады "Силы Кудс".