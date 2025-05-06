Трамп объявил о капитуляции хуситов и прекращении операции против группировки "Ансар Аллах"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы дали понять Вашингтону, что они не заинтересованы в продолжении боевых действий.

"Мы отнесемся к этому с уважением и прекратим бомбардировки. Они капитулировали. Но что наиболее важно, мы поверим им на слово. Они пообещали, что больше не будут взрывать наши корабли. Именно эту цель мы перед собой и ставили", – заявил Трамп в присутствии премьер-министра Канады Марка Карни.

Трамп добавил, что считает свое решение о прекращении операции против хуситов "разумным", поскольку теперь ничего не угрожает американским кораблям в Красном и Аравийском морях.

По информации телеканала "Кешет-12", Вашингтон не уведомил Израиль о решении свернуть операцию против хуситов.

Отметим, что одновременно с заявлением Трампа телеканал "Аль-Масира", принадлежащий организации "Ансар Аллах", продолжает транслировать выступления лидеров хуситов с угрозами в адрес Израиля.