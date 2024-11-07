БАГАЦ отклонил иски с требованием отменить увольнение Галанта с поста министра обороны
время публикации: 07 ноября 2024 г., 19:25 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 19:28
Судьи БАГАЦ Яэль Вильнер, Йосеф Эльрон и Рут Ронен единогласно решили отклонить все иски, поданные против решения главы правительства Биньямина Нетаниягу об отставке Йоава Галанта с поста министра обороны.
В решении суда говорится об отсутствии оснований для судебного вмешательства в решение премьер-министра. Наряду с этим в решении суда отмечается, что это дело затрагивает особые вопросы, касающиеся сроков принятия решения об увольнении министра обороны во время войны, и тем не менее, данный случай не подпадает под "принцип крайней неприемлемости".
Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара также рекомендовала БАГАЦу отклонить иски против отставки Галанта.
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