БАГАЦ отклонил иски с требованием отменить увольнение Галанта с поста министра обороны

Судьи БАГАЦ Яэль Вильнер, Йосеф Эльрон и Рут Ронен единогласно решили отклонить все иски, поданные против решения главы правительства Биньямина Нетаниягу об отставке Йоава Галанта с поста министра обороны.

В решении суда говорится об отсутствии оснований для судебного вмешательства в решение премьер-министра. Наряду с этим в решении суда отмечается, что это дело затрагивает особые вопросы, касающиеся сроков принятия решения об увольнении министра обороны во время войны, и тем не менее, данный случай не подпадает под "принцип крайней неприемлемости".

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара также рекомендовала БАГАЦу отклонить иски против отставки Галанта.