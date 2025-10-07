Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 7 октября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 15-26 градусов, в Тель-Авиве – 19-28, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 22-33, в Беэр-Шеве – 17-29, на побережье Мертвого моря – 21-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-27, в Ариэле – 17-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-32, на Голанских высотах – 17-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду ожидается небольшое повышение температуры. В четверг температура понизится. В пятницу-субботу ожидается повышение температуры. Малооблачно.