21 февраля 2026
Мир

ВСУ атаковали военный завод в Удмуртии, множество раненых

Война в России
время публикации: 21 февраля 2026 г., 07:42 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 08:51
Путин на Воткинском заводе, март 2011 года
premier.gov.ru

В ночь на 21 февраля Вооруженные силы Украины атаковали на территории Удмуртии (РФ) Воткинский завод, производящий ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник", пишет ASTRA.

Местные власти сообщают об 11 раненых.

Власти РФ официально не подтверждают причинение ущерба военному объекту, но заявляют о раненых в результате атаки ВСУ в Удмуртии. При этом заявляется, что цель была атакована беспилотниками.

По данным украинских осинтеров, удар был нанесен не БПЛА, а ракетами "Фламинго". Подтверждений этому пока нет.

Отметим, что в заявлении минобороны РФ ничего не сказано о ночной атаке украинских БПЛА в Удмуртии.

Расстояние от Воткинска до границы с Украиной – почти 1500 км.

В августе 2023 года на Воткинском заводе произошел взрыв в цеху №95. Тогда был поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину. Причиной стало "срабатывание аппаратуры", напоминает ASTRA.

Мир
