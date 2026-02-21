ВС США: в Тихом океане атаковано "наркосудно" – трое убитых

Вооруженные силы США сообщили о "летальном кинетическом ударе" по судну, которое занималось контрабандой наркотиков в восточной части Тихого океана. По данным американской стороны, в результате удара погибли трое "мужчин-наркотеррористов". Сообщение было опубликовано в сети X от имени Южного командования США (SOUTHCOM).

По данным разведки, судно двигалось по "известному маршруту наркоконтрабанды", а управляли им "организации, признанные террористическими".

Американская сторона утверждает, что решение об ударах было принято на основании разведданных. Подробностей о грузе на судах официально не приводится.