21 февраля 2026
Мир

ВС США: в Тихом океане атаковано "наркосудно" – трое убитых

США
Пентагон
Наркотики
время публикации: 21 февраля 2026 г., 06:34 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 06:39
SOUTHCOM

Вооруженные силы США сообщили о "летальном кинетическом ударе" по судну, которое занималось контрабандой наркотиков в восточной части Тихого океана. По данным американской стороны, в результате удара погибли трое "мужчин-наркотеррористов". Сообщение было опубликовано в сети X от имени Южного командования США (SOUTHCOM).

По данным разведки, судно двигалось по "известному маршруту наркоконтрабанды", а управляли им "организации, признанные террористическими".

Американская сторона утверждает, что решение об ударах было принято на основании разведданных. Подробностей о грузе на судах официально не приводится.

