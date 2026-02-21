Axios: Пентагон представил Трампу сценарии по Ирану – включая ликвидацию Хаменеи

Портал Axios опубликовал материал о том, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждается широкий спектр вариантов действий в отношении Ирана – от попытки заключить новое ядерное соглашение до силовых сценариев.

По сведениям авторов публикации Барака Равида и Марка Капуто, Белый дом готов рассмотреть вариант, при котором Тегерану может быть позволено лишь "символическое" обогащение урана, если это будет исключать путь к созданию ядерного оружия.

Одновременно, как пишет Axios со ссылкой на высокопоставленных собеседников, Пентагон представил Трампу несколько военных опций, включая сценарий, предусматривающий ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, его сына Моджтабы и других представителей руководства.

Один из источников подтвердил: такой план был представлен Трампу несколько недель назад, однако решение не было принято.