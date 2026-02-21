x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Axios: Пентагон представил Трампу сценарии по Ирану – включая ликвидацию Хаменеи

США
Иран
Дональд Трамп
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 21 февраля 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 08:24
Axios: Пентагон представил Трампу сценарии по Ирану – включая ликвидацию Хаменеи
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Портал Axios опубликовал материал о том, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждается широкий спектр вариантов действий в отношении Ирана – от попытки заключить новое ядерное соглашение до силовых сценариев.

По сведениям авторов публикации Барака Равида и Марка Капуто, Белый дом готов рассмотреть вариант, при котором Тегерану может быть позволено лишь "символическое" обогащение урана, если это будет исключать путь к созданию ядерного оружия.

Одновременно, как пишет Axios со ссылкой на высокопоставленных собеседников, Пентагон представил Трампу несколько военных опций, включая сценарий, предусматривающий ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, его сына Моджтабы и других представителей руководства.

Один из источников подтвердил: такой план был представлен Трампу несколько недель назад, однако решение не было принято.

// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 февраля 2026

Переговоры между США и Ираном заходят в тупик, военный сценарий наиболее вероятен