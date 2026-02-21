x
21 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
21 февраля 2026
21 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 21 февраля: понижение температуры, местами дымка

Погода
время публикации: 21 февраля 2026 г., 05:45 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 06:06
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 21 февраля, температура понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Местами дымка. Без осадков. Утром юго-восточный ветер, днем и вечером – юго-западный.

В Иерусалиме – 10-18 градусов, в Тель-Авиве – 12-21, в Хайфе – 15-23, в Эйлате – 16-29, в Беэр-Шеве – 8-22, на побережье Мертвого моря – 17-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 11-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-23, на Голанских высотах – 13-24.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье – переменная облачность. В понедельник-четверг – дождливо. В пятницу будет прохладно и солнечно.

