Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 21 февраля, температура понизится, но будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Местами дымка. Без осадков. Утром юго-восточный ветер, днем и вечером – юго-западный.

В Иерусалиме – 10-18 градусов, в Тель-Авиве – 12-21, в Хайфе – 15-23, в Эйлате – 16-29, в Беэр-Шеве – 8-22, на побережье Мертвого моря – 17-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 11-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-23, на Голанских высотах – 13-24.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье – переменная облачность. В понедельник-четверг – дождливо. В пятницу будет прохладно и солнечно.