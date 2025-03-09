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Израиль

Исключение из ешивы стало мотивом для нападения с топором на жену раввина

Полиция
Иерусалим
Прокуратура
время публикации: 09 марта 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 14:20
Исключение из ешивы стало мотивом для нападения с топором на жену раввина
Пресс-служба полиции Израиля

По делу о нападении с топором на жительницу Старого города в Иерусалиме в суд подана обвинительная декларация от прокуратуры. Обвинительное заключение будет подано в течение ближайших дней. Суд продлил срок предварительного задержания подозреваемого в совершении этого преступления, жителя центра страны в возрасте около 20 лет, до 11 марта.

Иерусалимская полиция в течение последнего месяца вела расследование против подозреваемого, который незаконно вторгся в квартиру в Старом городе Иерусалима, вооруженный топором, набросился на находившуюся там женщину и ударил ее топором по голове. После этого подозреваемый сбежал с места преступления по переулкам Старого города, а затем сел в такси и уехал из города.

Он был обнаружен менее чем через сутки после нападения благодаря масштабной полицейской операции по розыскам преступника. Следователи собрали улики на месте происшествия и установили личность подозреваемого. Им удалось отследить путь его бегства, и он был арестован полицейскими из отделения Тверии, когда скрывался в ешиве на севере страны и даже пытался изменить свою внешность, пытаясь сбрить бороду.

В ходе расследования выяснилось, что мотивом для нападения стала месть: в прошлом подозреваемый учился в ешиве, которой руководил муж жертвы, и был исключен за нарушение правил поведения. Он решил отомстить, убив жену руководителя ешивы, напал на нее и причинил ей серьезные травмы: женщина была госпитализирована в больницу "Шаарей Цедек" .

Суд неоднократно продлевал срок содержания подозреваемого под стражей. Прокуратура просит продлить его арест до завершения судебных разбирательств, аргументируя это опасностью преступника для общества и жестокостью нападения.

Израиль
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