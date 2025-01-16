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Maan: МИД Израиля ведет с ООН переговоры о помощи палестинцам в обход UNRWA

время публикации: 16 января 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 12:22
Maan: МИД Израиля ведет с ООН переговоры о помощи палестинцам в обход UNRWA
Arie Leib Abrams/Flash90

Как сообщает агентство Maan, министерство иностранных дел Израиля ведет с представителями ООН переговоры о том, чтобы другие агентства этой международной организации взяли на себя обязанности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA).

В ближайшее время вступают в силу законы, запрещающие деятельность UNRWA на контролируемых Израилем территориях. Основанием для их принятия стало тесное сотрудничество агентства с палестинскими террористическими организациями. Среди активистов ХАМАСа выявлено немалое количество работников агентства.

Глава UNRWA Фелипе Лазарини, выступая на прошедшей в Осло конференции в поддержку принципа двух государств, заявил, что агентство, несмотря на израильский запрет, продолжит свою работу. Как это будет осуществляться в реальности, на данный момент неясно.

Maan напоминает: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что агентство продолжит свою деятельность. Однако администрация США оказывает на него давление с тем, чтобы найти временный выход из ситуации.

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