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Израиль

Резервист из "Сде-Тейман", пришедший на телевидение в форме и маске, отстранен от службы

время публикации: 08 августа 2024 г., 00:33 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 00:39
Резервист из "Сде-Тейман", пришедший на телевидение в форме и маске, отстранен от службы
Dudu Greenspan/Flash90

Один из резервистов, задержанных и затем освобожденных в рамках расследования нарушений в "Сде-Тейман", 7 августа принял участие в программе "Патриотим" на 14-м телеканале. В студию он пришел в армейской форме и балаклаве, скрывающей лицо.

В беседе с ведущим Иноном Магалем резервист признался, что ему неловко находиться перед камерами, но после того, как незнакомая женщина его остановила на улице и спросила, насиловал ли он террориста, он решил, что должен сказать всем: "Мы – солдаты ЦАХАЛа. Мы не такие как они. Мы не насилуем, и не позволим выставлять нас как насильников".

Гость программы "Патриотим" раз за разом повторял, что ни он, ни его товарищи по службе, не делали того, в чем их пытались обвинить. "Мы все семейные люди, у всех есть дети. Мы бросили все, чтобы разобраться с этими отбросами, с этими существами, которых нельзя назвать людьми", – говорил он.

После эфира сайт 14-го телеканала написал, что резервист, участвовавший в передаче получил сообщение от своего командира, что он отстраняется от дальнейшей службы после того, как появился на телевидении в форме и закрытым маской лицом.

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