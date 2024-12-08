Арабский отдел ЦАХАЛа предупредил жителей юго-запада Сирии
время публикации: 08 декабря 2024 г., 17:14 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 17:14
Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал обращение к жителям пяти деревень на юго-западе Сирии.
Представитель ЦАХАЛа заявил: "Продолжающиеся боевые действия в ваших районах вынуждают ЦАХАЛ продвигаться, но не военные не хотят причинить вам вред. В целях вашей безопасности оставайтесь дома и не выходите на улицу до дальнейшего уведомления".
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