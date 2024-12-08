Гидеон Саар просит юрсоветницу отложить или сократить показания Нетаниягу в суде

Министр иностранных дел Гидеон Саар обратился к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре с просьбой согласиться на отсрочку начала свидетельских показаний главы правительства Биньямина Нетаниягу в суде. Он напоминает, что судебный процесс тянется уже четыре с половиной года.

Свою просьбу он аргументирует ситуацией в сфере безопасности, а также тем фактом, что по каким-то причинам суд избегал назначения выступлений в суде на период парламентских каникул, когда расписание работы израильского правительства не такое напряженное.

Саар указывает, что просьба главы правительства Биньямина Нетаниягу давать показания по более сжатому графику, два дня в неделю вместо трех, с учетом сложившихся обстоятельств "вполне разумная".

Он подчеркивает, что этот шаг необходим также для восстановления доверия общественности к судебной системе и для соблюдения баланса между интересами судебного разбирательства и интересами общественности в такой сложный период.