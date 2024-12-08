Продлен арест гражданина Молдовы, в пьяном виде сбившего насмерть 18-летнего юношу

Гражданин Молдовы, ехавший в состоянии алкогольного опьянения и без действующих в Израиле водительских прав, и сбивший в ночь на 7 декабря двоих молодых людей на трассе номер 5 между съездами Кфар а-Ярок и Глилот Мизрах, был решением судьи мирового суда Тель-Авива освобожден под домашний арест. Напомним, подозреваемый насмерть сбил 18-летнего юношу и покалечил 17-летнюю девушку, которые вышли из автомобиля, врезавшегося в отбойник. Девушка получила множественные травмы и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает новостная служба 13 канала ИТВ, в ходе допроса было установлено, что сбивший молодых людей водитель – гражданин Молдовы в возрасте около 30 лет, не имеющий действительных в Израиле водительских прав, хотя он живет и работает в Израиле. При проверке содержание алкоголя в его крови втрое превышало максимально разрешенный уровень.

Полиция просила продлить срок его содержания под стражей на 10 дней в связи с тем, что он совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения и с тем, что он иностранный гражданин, который может покинуть Израиль. Однако судья Гай Хейман счел, что следствие более не нуждается в содержании подозреваемого под стражей.

В полиции возмутились таким пренебрежительным решением мирового суда и подали апелляцию в суд высшей инстанции. Окружной суд отменил вердикт мирового суда и продлил срок содержания подозреваемого под стражей на пять дней.