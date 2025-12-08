x
08 декабря 2025
Израиль, его друзья и враги. Новый опрос Newsru.co.il

Опрос Newsru
время публикации: 08 декабря 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 07:00
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il вновь проводит опрос по теме "Израиль, его друзья и враги".

Прошлые такие опросы мы проводили в 2024 и 2022 годах. Первый опрос по этой теме мы проводили в 2011 году. Результаты нового опроса будут сопоставлены с предыдущими.

Содержание нового опроса отличается от схожих по тематике, проводившихся в прошлые годы: в нем учтены события последнего периода, связанные с войнами в Израиле и Украине, второй каденцией Дональда Трампа на посту президента США и его миротворческими усилиями и др.

Внимание: опрос предназначен исключительно для граждан Израиля.

Израиль, его друзья и враги. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 30 вопросов)

