Минздрав призывает всех израильтян сделать прививку от гриппа: нас ждет тяжелый сезон

В ходе экстренного заседания, состоявшегося в центре контроля за заболеваниями при участии сотрудников больниц, системы общественной медицины, преподавательского состава медицинских факультетов и министерства здравоохранения были представлены данные о заболеваемости гриппом в Израиле и в мире.

Из представленных данных следует, что в Израиле, как и в других странах, сезон гриппа в этом году начался рано и с высокой интенсивностью, включая значительную заболеваемость и количество осложнений болезни среди детей. На основании мировых тенденций в Израиле ожидают тяжелый сезон гриппа.

Специалисты настоятельно рекомендуют всему населению пройти вакцинацию против гриппа: хотя прививка и не предотвращает заражение стопроцентно, однако она существенно снижает тяжесть заболевания и уменьшает риск тяжелого течения болезни и смерти.

В минздраве также рекомендуют всем, у кого наблюдаются симптомы болезни, оставаться дома до выздоровления и не подвергать окружающих риску заражения. Если заболели ваши дети, не отправляйте их в школу и детский сад, чтобы не распространять инфекцию среди других детей.

Нынешняя эпидемия гриппа характеризуется очень тяжелым течением. Минздрав Израиля ранее сообщил о четырех случаях смерти детей от осложнений гриппа.

Минздрав напоминает, что грипп может быть смертельным, особенно для групп высокого риска развития осложнений: это младенцы и дети до пяти лет, беременные женщины и роженицы (до трех месяцев после родов), пожилые люди и пациенты с подавленной иммунной системой.

Для младенцев и детей риск осложнений еще выше, если они страдают какими-либо хроническими заболеваниями, такими как астма, гематологические и эндокринные болезни, включая диабет.

Грипп появляется без предварительных признаков. Распространенные симптомы гриппа: сильная слабость и усталость, высокая температура (выше 38 градусов), боли в мышцах, головная боль, сухой кашель, боль в горле, насморк и заложенность носа, потеря аппетита, проблемы с желудком и диарея.

Больные гриппом считаются заразными уже за день до появления первых признаков (иногда даже раньше) и до пяти дней после появления симптомов. Заражение гриппом происходит воздушно-капельным путем – это означает, что кашель, насморк и чихание во время болезни распространяют вирус, вызывающий грипп. Другой возможный путь заражения – прикосновение к поверхности, к которой прикасались больные гриппом, например, дверной ручке или кнопке лифта, а затем прикосновение рукой к области носа и рта.

Обычно грипп длится около недели. В случае заболевания ребенка важно обеспечить ему отдых и достаточное потребление жидкости. Для назначения даже безрецептурных лекарств важно посоветоваться с педиатром, и ни в коем случае нельзя давать лекарства, содержащие аспирин, так как они могут вызвать серьезные осложнения, указывает министерство здравоохранения.

Есть несколько признаков, в случае появления которых у младенцев и детей необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью:

– Учащенное дыхание или затрудненное дыхание.

– Синеватый цвет кожи.

– Трудности с пробуждением или отсутствие реакции на окружающее (апатия).

– Сильная раздражительность, вплоть до отказа от того, чтобы родитель держал ребенка на руках.

– Недостаточное потребление жидкости, вплоть до обезвоживания.

– Отсутствие мочеиспускания или плач без слез.

– Сильная рвота или рвота, которая не прекращается.

– Ситуация, когда симптомы болезни улучшаются, но затем возвращаются с высокой температурой и более тяжелым кашлем.

Наиболее частым осложнением гриппа является воспаление легких, могут возникнуть также воспаление среднего уха, синусит. Более редкие, но возможные осложнения – миокардит, энцефалит, синдром Рея, синдром Гийена-Барре.

Снизить риск заболевания гриппом и тяжелого течения болезни поможет вакцинация: вакцину против гриппа можно получить в больничной кассе. Вакцина безопасна и рекомендуется с шестимесячного возраста. Детям второго, третьего и четвертого классов делают вакцинацию от гриппа в школе.

Вакцинация особенно важна для групп риска, таких как дети от 6 месяцев до 5 лет и беременные женщины (вакцина защищает мать и плод) – на самом деле это лучший способ защитить младенцев и детей от гриппа. Следует учитывать, что вакцина не обеспечивает немедленную защиту организму, а начинает действовать только через две недели после вакцинации – поэтому рекомендуется прививаться заранее, уже осенью. Вакцина обеспечивает защиту на период 6-8 месяцев, поэтому рекомендуется ревакцинироваться ежегодно.