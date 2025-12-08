x
08 декабря 2025
|
последняя новость: 17:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2025
|
08 декабря 2025
|
последняя новость: 17:31
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу встретится с Трампом 29 декабря в США

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 08 декабря 2025 г., 16:32 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 17:01
Нетаниягу встретится с Дональдом Трампом 29 декабря в Вашингтоне
AP Photo/Evan Vucci

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем, который прибыл с рабочим визитом в Израиль.

Из канцелярии главы правительства сообщили, что стороны обсудили международные события и координацию между Израилем и США по ключевым вопросам, а также продвижение плана Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию.

Сообщается также, что премьер-министр Израиля встретится с президентом США Дональдом Трампом в США 29 декабря текущего года, ровно через три недели. В Израиль Биньямин Нетаниягу вернется уже в новом 2026 году.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 декабря 2025

Нетаниягу после встречи с канцлером Германии: "Я не уйду из политики в обмен на помилование"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 декабря 2025

В Иерусалиме проходит встреча Нетаниягу и Мерца
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 декабря 2025

Канцлер Германии прибыл в Израиль с официальным визитом