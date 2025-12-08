Нетаниягу встретится с Трампом 29 декабря в США

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем, который прибыл с рабочим визитом в Израиль.

Из канцелярии главы правительства сообщили, что стороны обсудили международные события и координацию между Израилем и США по ключевым вопросам, а также продвижение плана Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию.

Сообщается также, что премьер-министр Израиля встретится с президентом США Дональдом Трампом в США 29 декабря текущего года, ровно через три недели. В Израиль Биньямин Нетаниягу вернется уже в новом 2026 году.