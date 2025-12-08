x
08 декабря 2025
08 декабря 2025
Израиль

В спецподразделении ЦАХАЛа "забыли" бойца в доме в Кабатии, командиры наказаны

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 08 декабря 2025 г., 16:12 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 16:26
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на прошлой неделе во время операции в деревне Кабатия (к югу от Дженина) спецподразделение покинуло место поиска, оставив одного бойца в здании без прикрытия. Лишь примерно через 40 минут солдат сумел присоединиться к другому отделению, находившемуся неподалеку.

Командир части и командир бригады "Коммандос" провели расследование. Из выводов следует, что боец был забыт из-за ошибочного доклада, согласно которому все бойцы команды якобы уже вышли из здания перед сменой района поиска.

В ЦАХАЛе квалифицировали произошедшее как "серьезный инцидент, не соответствующий стандартам, ожидаемым от солдат и командиров, особенно в спецподразделении". По итогам разбирательства командир отделения и двое бойцов, причастных к эпизоду, получили несколько суток ареста. Командир группы также был приговорен к нескольким дням ареста, а командир взвода будет вызван на дисциплинарную беседу к командиру 98-й дивизии.

