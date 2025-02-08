Газа: территория, где пройдет передача заложников, до сих пор не оцеплена

ХАМАС готовится к "церемонии" передачи заложников "Красному Кресту", которая, предположительно, должна состояться в 10:00.

В Дир аль-Балахе собрались десятки боевиков ХАМАСа, которые, судя по репортажам арабских телеканалов, строятся в "каре" и фотографируются с закрытыми масками лицами на фоне "пресс-волла". Территория, где пройдет передача заложников, до сих пор не оцеплена, по ней свободно ходят местные жители.

После хаоса, возникшего во время освобождения заложников 30 января, Израиль потребовал гарантий, что передача "Красному Кресту" следующих партий заложников будет происходить в безопасной обстановке.