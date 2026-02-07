x
07 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Фигурное катание. Определились финалисты командного турнира

Олимпиада 2026
Фигурное катание
время публикации: 07 февраля 2026 г., 22:29 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 22:29
Олимпиада. Фигурное катание. Определились финалисты командного турнира
AP Photo/Natacha Pisarenko

В финальную часть олимпийского командного турнира по фигурному катанию вышли сборные США, Японии, Италии, Канады и Грузии.

Победителем короткой программы у мужчин стал японец Юма Кагияма.

На втором месте американец Илья Малинин. На третьем - канадец Стивен Гоголев.

Грузин Ника Эгадзе занял шестое место.

Французы на 1 очко отстали от сборной Грузии.

