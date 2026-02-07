Олимпиада. Фигурное катание. Определились финалисты командного турнира
время публикации: 07 февраля 2026 г., 22:29 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 22:29
В финальную часть олимпийского командного турнира по фигурному катанию вышли сборные США, Японии, Италии, Канады и Грузии.
Победителем короткой программы у мужчин стал японец Юма Кагияма.
На втором месте американец Илья Малинин. На третьем - канадец Стивен Гоголев.
Грузин Ника Эгадзе занял шестое место.
Французы на 1 очко отстали от сборной Грузии.
