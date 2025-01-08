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Израиль

ЦАХАЛ определил статус резервистов-одиночек и предоставит им поддержку

Кнессет
ЦАХАЛ
Репатриация
Резервисты
время публикации: 08 января 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 16:58
ЦАХАЛ определил статус резервистов-одиночек и предоставит им поддержку
Michael Giladi/Flash90

По инициативе парламентской комиссии по алие, интеграции и диаспоре Армия обороны Израиля впервые определила правовой и социальный статус "резервист-одиночка" и увеличила пакет поддержки для военнослужащих активного резерва, не имеющих семейной поддержки. Под это определение подпадают 7963 резервиста.

В соответствии с определением ЦАХАЛа, участники войны "Железные мечи", которые во время срочной службы до даты ее окончания были определены как солдаты-одиночки, получат статус резервистов-одиночек, это определение будет действовать в течение 10 лет после демобилизации со срочной службы.

Чтобы соответствовать определению действующего, или активного резервиста, резервист должен отслужить во время войны "Железные мечи", в совокупности, не менее 60 дней. В соответствии с этим, под определение резервистов-одиночек подпадают 7963 резервиста: 5359 человек в передовых частях, и еще 2604 резервиста в тыловых частях.

Для резервистов-одиночек предусмотрены такие льготы, как удвоение возмещения расходов и содержания дома, подарочные сертификаты и два дня отпуска для устройства личных дел, субсидия на авиабилет до 5000 шекелей для прохождения резервистской службы, участие в оплате психологической помощи при необходимости, оплата номера в гостинице на коллективных мероприятиях на осенние праздники и на Песах, семинар перед завершением резервистской службы.

Израиль
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