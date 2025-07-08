Уничтожен террорист "Нухбы", один из участников резни 7 октября

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают выявлять и ликвидировать террористов, проникших на территорию Израиля в "черную субботу" 7 октября 2023 года. По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в рамках недавней операции был уничтожен террорист спецназа ХАМАСа "Нухба", принимавший участие в резне.

Террорист Таха Абу Айада, командир отделения "Нухбы" в районе Хан-Юниса, был уничтожен 1 июля текущего года в военной операции под командованием 143-й дивизии Газы. В "черную субботу" 2023 года террорист командовал вторжением террористов в районе автозаправочной станции кибуца Маген.

Помимо этого он руководил организацией и совершением множества терактов и нападений на израильские войска в районе Хан-Юниса в течение последних нескольких недель.