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Израиль

Уничтожен террорист "Нухбы", один из участников резни 7 октября

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ликвидация
время публикации: 08 июля 2025 г., 15:07 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 15:07
Уничтожен террорист "Нухбы", один из участников резни 7 октября

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают выявлять и ликвидировать террористов, проникших на территорию Израиля в "черную субботу" 7 октября 2023 года. По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в рамках недавней операции был уничтожен террорист спецназа ХАМАСа "Нухба", принимавший участие в резне.

Террорист Таха Абу Айада, командир отделения "Нухбы" в районе Хан-Юниса, был уничтожен 1 июля текущего года в военной операции под командованием 143-й дивизии Газы. В "черную субботу" 2023 года террорист командовал вторжением террористов в районе автозаправочной станции кибуца Маген.

Помимо этого он руководил организацией и совершением множества терактов и нападений на израильские войска в районе Хан-Юниса в течение последних нескольких недель.

Израиль
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