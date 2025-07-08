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Израиль

Трое резервистов подозреваются в жестоком обращении с заключенными террористами

ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 08 июля 2025 г., 00:15 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 00:20
Трое резервистов подозреваются в жестоком обращении с заключенными террористами
Chaim Goldberg/Flash90

Трое резервистов, охранявших террористов ХАМАСа, включая боевиков "Нухбы", вызваны в военную полицию в связи с подозрениями в насилии и жестком обращении с заключенными.

Военнослужащие проходят службу на военном объекте в Верхней Галилее, где содержатся также боевики "Хизбаллы".

По информации Ynet, военная полиция начала тайное расследование, за ходом которого следит военная прокуратура, несколько месяцев назад.

В ЦАХАЛе полагают, что в рамках этого дела возможны дополнительные аресты.

Израиль
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