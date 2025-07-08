Трое резервистов подозреваются в жестоком обращении с заключенными террористами
время публикации: 08 июля 2025 г., 00:15 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 00:20
Трое резервистов, охранявших террористов ХАМАСа, включая боевиков "Нухбы", вызваны в военную полицию в связи с подозрениями в насилии и жестком обращении с заключенными.
Военнослужащие проходят службу на военном объекте в Верхней Галилее, где содержатся также боевики "Хизбаллы".
По информации Ynet, военная полиция начала тайное расследование, за ходом которого следит военная прокуратура, несколько месяцев назад.
В ЦАХАЛе полагают, что в рамках этого дела возможны дополнительные аресты.
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