Трое резервистов подозреваются в жестоком обращении с заключенными террористами

Трое резервистов, охранявших террористов ХАМАСа, включая боевиков "Нухбы", вызваны в военную полицию в связи с подозрениями в насилии и жестком обращении с заключенными.

Военнослужащие проходят службу на военном объекте в Верхней Галилее, где содержатся также боевики "Хизбаллы".

По информации Ynet, военная полиция начала тайное расследование, за ходом которого следит военная прокуратура, несколько месяцев назад.

В ЦАХАЛе полагают, что в рамках этого дела возможны дополнительные аресты.