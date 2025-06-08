Партия "Беннет-2026" завершила процесс регистрации

В воскресенье, 8 июня, стало известно, что новая партия бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета "Беннет-2026" окончательно завершила процесс регистрации.

Месяц назад уже сообщалось, что партия "Беннет-2026" завершила регистрационные процедуры. Но, судя по всему, не все юридические формальности тогда были улажены.

Одним из учредителей этой партии является жена Гилат Беннет – супруга Нафтали Беннета.

Две цели и задачи заявлены в регистрационном заявлении партии: "восстановление безопасности Израиля" и "возвращение веры граждан в способность государства защищать границы государства при участии всех жителей страны в решении задач по обороне и экономическому процветанию".

Согласно результатам нескольких опросов, партия во главе с Нафтали Беннетом могла бы стать крупнейшей в Кнессете, если бы выборы состоялись сейчас. Однако до выборов еще далеко, партия Беннета не опубликовала пока своей программы, высока вероятность появления новых партий, которые смогли бы составить конкуренцию Беннету, да и нынешние партии коалиции и оппозиции наверняка сделают всё возможное для ослабления конкурента в период предвыборной кампании.