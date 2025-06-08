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Израиль

Начальник Генштаба обвинил 14-й телеканал в распространении "заведомо ложной" информации

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 08 июня 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 22:44
Начальник Генштаба обвинил 14-й телеканал в распространении "заведомо ложной" информации
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир опубликовал заявление, в котором обвинил 14-й телеканал в распространении "заведомо ложной информации" и за повторяющиеся нападки на военного прокурора и военную прокуратуру.

Начальник Генштаба отреагировал на публикацию 14-го телеканала, в котором утверждалось, что некий офицер на "закрытой встрече" заявил, что здание в Хан-Юнисе, в результате обрушения которого погибли четверо военнослужащих, не было разрушено авиаударом из-за запрета военного прокурора. Из этих слов следует: если бы не запрет военного прокурора, гибели солдат можно было бы избежать, так как им бы не пришлось заходить в заминированное строение.

"Не было никаких указаний военной прокуратуры, запрещающих атаковать здание… Обратные утверждения – лживы, преднамеренно вредоносны и не имеют под собой никаких оснований", – говорится в заявлении Эяля Замира.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: "Безопасность солдат является главным приоритетом во время всех операций в секторе, и подразделения на местах имеют полную свободу действий для устранения угроз. Начальник Генштаба решительно осуждает попытки очернить офицеров ЦАХАЛа, которые день и ночь находятся на службе ради безопасности государства и защиты его граждан".

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