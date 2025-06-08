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Израиль

"Шайетет 13" готовится к "мирному" задержанию яхты Madleen

время публикации: 08 июня 2025 г., 22:10 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 22:10
"Шайетет 13" готовится к "мирному" задержанию яхты Madleen
Edi Israel/FLASH90

Морской спецназ ЦАХАЛа "Шайетет 13" провел учения, в ходе которых отрабатывались несколько сценариев задержания яхты Madleen с участниками "прорыва морской блокады сектора Газы".

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", перед бойцами 13-й флотилии поставлена задача – избегать применения силы. Процесс ареста судна израильскими военными, скорее всего, будет сниматься на видео и транслироваться в социальных сетях активистами, находящимися на борту судна.

Согласно плану, яхта Madleen будет отбуксована в порт Ашдода, находящиеся на ее борту активисты будут задержаны и немедленно депортированы из Израиля.

Израиль
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