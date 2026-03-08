ЦАХАЛ нанес удар по штабу космических войск КСИР в Тегеране

ЦАХАЛ завершил очередную волну ударов по Тегерану, поразив несколько важных объектов террористической инфраструктуры режима аятолл.

Одной из целей израильских ВВС был штаб космических войск КСИР, он служил центром приема и организации вещания, а также использовался для исследований иранского космического агентства. В частности, отсюда осуществлялось управление спутником "Хайям", запущенным в августе 2022 года и использовавшимся Корпусом стражей революции для проведения террористических операций и шпионажа за Израилем и другими странами региона.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал следующие объекты:

- около 50 бункеров с боеприпасами, расположенных на одной из баз сил внутренней безопасности;

- базу подразделения "Басидж";

- несколько штабов сил внутренней безопасности;

- объект, принадлежащий сухопутным войскам Корпуса стражей исламской революции.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля отмечается, что силы внутренней безопасности и подразделение "Басидж" на протяжении многих лет систематически применяли жестокое насилие против мирного населения Ирана.