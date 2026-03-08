x
08 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по штабу космических войск КСИР в Тегеране

Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 08 марта 2026 г., 17:15 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 17:15
ЦАХАЛ нанес удар по штабу космических войск КСИР в Тегеране
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ завершил очередную волну ударов по Тегерану, поразив несколько важных объектов террористической инфраструктуры режима аятолл.

Одной из целей израильских ВВС был штаб космических войск КСИР, он служил центром приема и организации вещания, а также использовался для исследований иранского космического агентства. В частности, отсюда осуществлялось управление спутником "Хайям", запущенным в августе 2022 года и использовавшимся Корпусом стражей революции для проведения террористических операций и шпионажа за Израилем и другими странами региона.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал следующие объекты:

- около 50 бункеров с боеприпасами, расположенных на одной из баз сил внутренней безопасности;

- базу подразделения "Басидж";

- несколько штабов сил внутренней безопасности;

- объект, принадлежащий сухопутным войскам Корпуса стражей исламской революции.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля отмечается, что силы внутренней безопасности и подразделение "Басидж" на протяжении многих лет систематически применяли жестокое насилие против мирного населения Ирана.

