Названо имя израильского заложника, который мог погибнуть в Газе

По данным новостной службы "Кан", существуют серьезные опасения за жизнь 20-летнего Тамира Нимроди, похищенного с военной базы на границе с Газой.

О том, что Тамир, по всей видимости, является третьим заложником, убитым в Газе в последнее время, сообщила радиостанции "Кан Бет" его мать, Хирут Нимроди.

Тамир был инструктором по воспитательным вопросам. В "черную субботу" он не должен был находиться на базе, но он поменялся с другим военнослужащим, которому срочно нужно было вернуться домой. Во время атаки террористов Тамир переписывался с матерью. Перед тем, как его похитили, он успел написать: "Мама, я люблю тебя. Все кончено. Они тут".

Он был похищен вместе с Роном Шерманом и Ником Бейзером. Видео их похищения было выложено боевиками ХАМАСа в интернет. На этом видео Тамира босого, в пижаме и без очков ведут боевики в сектор Газы. В декабре 2023 года тела Рона Шермана и Ника Бейзера были обнаружены в туннеле под Джабалией. Представители ЦАХАЛа проинформировали их семьи, что причина смерти солдат не может быть установлена. Предположительно, военнослужащие погибли в результате авиаудара ЦАХАЛа 24 ноября, которым был ликвидирован Ахмад Андур – командир бригады "Северная Газа".

С момента похищения о Тамире не было никакой информации.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что трое израильских заложников погибли, таким образом в живых остается 21 заложник. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после этого подтвердил, что существуют серьезные опасения за жизни трех похищенных.

В четверг, 8 мая, журналист Итамар Айхнер (Ynet) написал, что речь идет об одном израильтянине и двух иностранцах. Имя израильтянина он не называет, но упоминает имена двух иностранных граждан. Это Бипин Джоши (Bipin Joshi), студент из Непала, который был похищен 7.10.2023 из Алумим (23 года на момент похищения), и Наттапонг Пинта (Nattapong Pinta), гражданин Таиланда, который был похищен 7.10.2023 из Нир-Оза (35 лет на момент похищения).