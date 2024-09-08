Расследование ЦАХАЛа: заложники, расстрелянные ХАМАСом, оказывали сопротивление террористам

Пресс-секретарь ЦАХАЛа ознакомил семьи шести заложников, убитых ХАМАСом полторы недели назад, с результатами расследования условий, в которых содержались их близкие в плену. О результатах расследования рассказал в вечернем выпуске новостей телеканал "Кешет-12".

Военные сообщили родственникам Кармель Гат, Эден Иерушалми, Гирша Гольдберг-Полина, Алекса Лобанова, Альмога Саруси, Ори Данино, что в ходе расследования были найдены свидетельства того, что некоторые из похищенных пытались защищаться и оказывали сопротивление террористам.

Похищенных израильтян держали в узком туннеле, в котором нельзя было выпрямиться в полный рост, из-за нехватки места одновременно лежать могли только два человека. В туннеле не было вентиляционной системы, и поэтому дышать в нем было нечем. В туннеле не было ни туалета, ни душа. Для гигиенических нужд израильтяне использовали бутылки с водой, которые им выдавали для питья. Похищенные недоедали. Эден Иерушалми весила 36 кг, когда нашли ее тело.

В туннеле был генератор и небольшой фонарь, но они часто не работали.

Израильские военные обнаружили в туннеле шахматную доску, несколько тетрадей и ручек. Эти предметы были переданы родственникам.