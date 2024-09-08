x
08 сентября 2024
|
последняя новость: 22:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2024
|
08 сентября 2024
|
последняя новость: 22:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Расследование ЦАХАЛа: заложники, расстрелянные ХАМАСом, оказывали сопротивление террористам

время публикации: 08 сентября 2024 г., 21:11 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 22:11
Расследование ЦАХАЛа: заложники, расстрелянные ХАМАСом, оказывали сопротивление террористам
Пресс-служба ЦАХАЛа, фото семей погибших/соцсети

Пресс-секретарь ЦАХАЛа ознакомил семьи шести заложников, убитых ХАМАСом полторы недели назад, с результатами расследования условий, в которых содержались их близкие в плену. О результатах расследования рассказал в вечернем выпуске новостей телеканал "Кешет-12".

Военные сообщили родственникам Кармель Гат, Эден Иерушалми, Гирша Гольдберг-Полина, Алекса Лобанова, Альмога Саруси, Ори Данино, что в ходе расследования были найдены свидетельства того, что некоторые из похищенных пытались защищаться и оказывали сопротивление террористам.

Похищенных израильтян держали в узком туннеле, в котором нельзя было выпрямиться в полный рост, из-за нехватки места одновременно лежать могли только два человека. В туннеле не было вентиляционной системы, и поэтому дышать в нем было нечем. В туннеле не было ни туалета, ни душа. Для гигиенических нужд израильтяне использовали бутылки с водой, которые им выдавали для питья. Похищенные недоедали. Эден Иерушалми весила 36 кг, когда нашли ее тело.

В туннеле был генератор и небольшой фонарь, но они часто не работали.

Израильские военные обнаружили в туннеле шахматную доску, несколько тетрадей и ручек. Эти предметы были переданы родственникам.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 сентября 2024

ХАМАС опубликовал видео с Гиршем Гольдбергом-Полиным
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 сентября 2024

Родные Кармель Гат разрешили опубликовать видео с ней, снятое ХАМАСом
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 сентября 2024

"Кан": заложники были убиты террористами в Рафиахе после того, как ХАМАС заметил приближение военных
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 сентября 2024

ХАМАС опубликовал видео с Эден Иерушалми, одной из шести заложников, убитых ХАМАСом