Голан: "Нетаниягу остается препятствием на пути к возвращению всех заложников"

В понедельник, 2 декабря, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Ближний Восток переживает грандиозные изменения, которые ослабляют ХАМАС. Нетаниягу остается препятствием на пути к возвращению всех заложников".

"Я вчера был в ОАЭ и встречался с их главой МИДа. Он сказал мне ясно – без привлечения палестинской автономии не будет сотрудничества. Только при форсировании регионального союза можно говорить о стабилизации и продвижении в вопросах безопасности государства. Для этого необходимо прекращение огня в Газе. Но это правительство неспособно управлять страной и принимать решения. Неспособно функционировать. Нетаниягу занят спасением своей шкуры и присваиванием себе кредита за чужие достижения", – сказал Голан.

Далее Яир Голан заявил: "Нетаниягу должен предстать завтра перед судом и нести ответ за свои действия, как любой другой гражданин".

"Если бы я был премьер-министром, то не стал бы флиртовать с такими людьми как Герт Вилдерс. Наша история диктует нам осторожность в отношениях с силами, от которых веет фашизмом", – резюмировал лидер "Демократим".