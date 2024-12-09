x
09 декабря 2024
|
последняя новость: 16:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2024
|
09 декабря 2024
|
последняя новость: 16:03
09 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Голан: "Нетаниягу остается препятствием на пути к возвращению всех заложников"

Демократим
Яир Голан
время публикации: 09 декабря 2024 г., 15:17 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 15:17
Голан: "Нетаниягу остается препятствием на пути к возвращению всех заложников"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 2 декабря, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Ближний Восток переживает грандиозные изменения, которые ослабляют ХАМАС. Нетаниягу остается препятствием на пути к возвращению всех заложников".

"Я вчера был в ОАЭ и встречался с их главой МИДа. Он сказал мне ясно – без привлечения палестинской автономии не будет сотрудничества. Только при форсировании регионального союза можно говорить о стабилизации и продвижении в вопросах безопасности государства. Для этого необходимо прекращение огня в Газе. Но это правительство неспособно управлять страной и принимать решения. Неспособно функционировать. Нетаниягу занят спасением своей шкуры и присваиванием себе кредита за чужие достижения", – сказал Голан.

Далее Яир Голан заявил: "Нетаниягу должен предстать завтра перед судом и нести ответ за свои действия, как любой другой гражданин".

"Если бы я был премьер-министром, то не стал бы флиртовать с такими людьми как Герт Вилдерс. Наша история диктует нам осторожность в отношениях с силами, от которых веет фашизмом", – резюмировал лидер "Демократим".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 декабря 2024

Лапид о действиях Израиля по Сирии: правильно и безответственно
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 декабря 2024

Ганц: "Надо нанести удар по Йемену"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 декабря 2024

Либерман о падении режима Асада в Сирии: "Наша разведка опять ничего не знала"