В одном из жилых домов Кирьят-Яма обнаружено тело 40-летнего мужчины

В Кирьят-Яме полиция задержала двух мужчин в возрасте 53 и 60 лет, которые находились в квартире на улице Иегуды Халеви, где было обнаружено тело 40-летнего мужчины.

Полицейские и криминалисты начали сбор улик на месте происшествия, расследуются обстоятельства смерти мужчины. Его тело передано в Институт судебной медицины для проведения экспертизы.