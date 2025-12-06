x
Израиль

В одном из жилых домов Кирьят-Яма обнаружено тело 40-летнего мужчины

Полиция
время публикации: 06 декабря 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 16:48
В одном из жилых домов Кирьят-Яма обнаружено тело 40-летнего мужчины
Пресс-служба полиции Израиля

В Кирьят-Яме полиция задержала двух мужчин в возрасте 53 и 60 лет, которые находились в квартире на улице Иегуды Халеви, где было обнаружено тело 40-летнего мужчины.

Полицейские и криминалисты начали сбор улик на месте происшествия, расследуются обстоятельства смерти мужчины. Его тело передано в Институт судебной медицины для проведения экспертизы.

