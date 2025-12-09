Нападение в Маале-Ирон, убит молодой мужчина, еще один ранен

Полиция Умм-эль-Фахма ведет расследование вооруженного нападения в Маале-Ирон, где двое молодых мужчин получили серьезные ранения. В службе скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим неотложную помощь, после чего эвакуировали их в больницу "А-Эмек".

Сообщается, что мужчина в возрасте примерно 20 лет находится в критическом состоянии, и 18-летний мужчина – в тяжелом состоянии. Из больницы сообщили, что первый пострадавший скончался от полученных ранений.

В полиции сообщают, что речь идет о нападении с применением огнестрельного оружия, мотив происшествия криминальный.