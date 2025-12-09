x
Израиль

Сирийские СМИ сообщают об обстреле израильскими войсками в районе Кунейтры

время публикации: 09 декабря 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 15:15
Сирийские СМИ сообщают об обстреле израильскими войсками в районе Кунейтры
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Сирийский телеканал "Аль-Икбария", связанный с режимом Ахмада аш-Шараа, сообщает о троих раненых огнем ЦАХАЛа по гражданским лицам в районе поселка Хан Арнаба в окрестностях Кунейтры.

В Израиле поясняют, что на месте возникли беспорядки, израильских бойцов забросали камнями, и те были вынуждены произвести предупредительную стрельбу в воздух и отгоняющие выстрелы.

