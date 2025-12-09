Сирийские СМИ сообщают об обстреле израильскими войсками в районе Кунейтры

Сирийский телеканал "Аль-Икбария", связанный с режимом Ахмада аш-Шараа, сообщает о троих раненых огнем ЦАХАЛа по гражданским лицам в районе поселка Хан Арнаба в окрестностях Кунейтры.

В Израиле поясняют, что на месте возникли беспорядки, израильских бойцов забросали камнями, и те были вынуждены произвести предупредительную стрельбу в воздух и отгоняющие выстрелы.