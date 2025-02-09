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Израиль

В центре Тель-Авива проходит митинг матерей похищенных "Мишмерет 101"

Заложники
Правительство
Акции протеста
время публикации: 09 февраля 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 19:03
В центре Тель-Авива проходит митинг матерей похищенных "Мишмерет 101"
Tomer Neuberg/Flash90

В центре Тель-Авива, недалеко от военной базы Генштаба "Кирия", несмотря на дождь, проходит акция протеста движения "Мишмерет 101", основанного матерями и сестрами похищенных.

Участники этой акции, к которой присоединились и другие граждане, требуют от правительства продолжать переговоры о втором этапе сделки с ХАМАСом, чтобы вернуть домой всех похищенных.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что время от времени демонстранты частично перекрывают улицу Каплан для движения транспорта.

Израиль
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